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21:32, 22 июня 2023Бывший СССР

Зеленский снял с должности посла Украины в Белоруссии

Президент Украины Зеленский своим указом уволил с должности посла в Белоруссии Кизима
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. Документ опубликован на сайте главы республики.

Причина увольнения на данный момент неизвестна.

Игорь Кизим занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года.

Ранее стало известно, что оскандалившийся бывший посол Украины в Германии, занявший пост замглавы МИД Андрей Мельник назначен представлять Киев в Бразилии. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Мельник прославился оскорбительными выходками за время, когда он был украинским послом в Германии с 2015 по 2022 год.

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    Марина Совина
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