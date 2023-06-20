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13:21, 20 июня 2023Бывший СССР

Оскандалившегося украинского дипломата отправят в Бразилию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Индию, Колумбию и Бразилию
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: M. Popow / imago-images.de / Globallookpress.com

Оскандалившийся бывший посол Украины в Германии, занявший пост замглавы МИД Андрей Мельник назначен представлять Киев в Бразилии. Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Также украинский лидер назначил дипломатов в Индию и Колумбию. В первой из них интересы страны будет представлять Александр Полищук. А в Колумбии Украину будет по совместительству представлять посол в Перу Юрий Полюхович.

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Андрей Мельник прославился оскорбительными выходками за время, когда он был украинским послом в Германии с 2015 по 2022 год. Например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ приехать в Киев. Позже он сказал, что хотел бы извиниться за свою выходку.

В апреле 2023 года Мельник заявил, что призыв к переговорам с Россией, который озвучили в Германии, — это маразматическая мишура. Так он прокомментировал текст Berliner Zeitung под названием «Помиритесь».

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    Александр Слабиев
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