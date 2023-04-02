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18:10, 2 апреля 2023Бывший СССР

На Украине идею о перемирии с Россией назвали маразматической мишурой

Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту политиков ФРГ, призывающих к миру с Россией

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине и перемирия с Россией — маразматический, считает бывший посол Украины в Германии, замглавы МИД республики Андрей Мельник. Цитату приводит РБК.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — заявил дипломат, комментируя текст с заголовком «Помиритесь», опубликованный в издании Berliner Zeitung накануне. Его авторы считают, что конфликт на Украине превратился в «окопную войну, в которой есть только проигравшие», стороны должны сесть за стол переговоров и остановить конфликт.

Мельник назвал предложение мишурой, с ним согласился и нынешний посол Украины в Германии Алексей Макеев. Как отмечает РБК, тот заявил, что призыв к миру — это «не первоапрельская шутка», а «откровенный цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии».

Инициаторами статьи стали историк Петер Брандт и бывший председатель Немецкой федерации профсоюзов (DGB) Райнер Хоффманн. Его также подписали функционеры партии СДПГ и профсоюзного объединения DGB, художники и ученые.

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Виктория Кондратьева
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