США анонсируют новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов

Reuters: США анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Власти США планируют анонсировать новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что в пакет войдет наземная военная техника, необходимая Киеву для продолжения контрнаступления. Ожидается, что туда будут включены 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Кроме того, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковый ракетный комплекс Javelin и боеприпасы для ЗРК Patriot.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.