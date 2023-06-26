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18:54, 26 июня 2023Мир

США анонсируют новую военную помощь Украине на 500 миллионов долларов

Reuters: США анонсируют новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти США планируют анонсировать новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что в пакет войдет наземная военная техника, необходимая Киеву для продолжения контрнаступления. Ожидается, что туда будут включены 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Кроме того, Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковый ракетный комплекс Javelin и боеприпасы для ЗРК Patriot.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.

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    Виктория Кондратьева
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