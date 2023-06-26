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10:43, 26 июня 2023Россия

Информацию о проведении выпускного в Кремлевском дворце уточнили

Ярошевский сообщил, что выпускной в Кремлевском дворце отменен окончательно

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выпускной в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) окончательно отменен, а не перенесен на 1 июля. Такое заявление сделал пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера Первый и второй канал ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке имени Горького», — уточнил он эту информацию.

Все массовые мероприятия были отменены в Москве в субботу, 24 июня, в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО). Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться на территории Московского Кремля, также отменили.

Ранее 26 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене режима КТО и переносе выпускного на 1 июля.

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    Евгения Куликова
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