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09:28, 26 июня 2023Россия

Названа дата проведения выпускного в Москве

Мэр Собянин заявил, что выпускной в Москве пройдет 1 июля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выпускной для школьников в Москве будет проведен 1 июля. Такую дату назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в понедельник, 26 июля.

Мероприятие должно было состояться 24 июня, но в Москве и Подмосковье ввели режим КТО. В связи с этим все массовые мероприятия в столице были отменены, а школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького — перенесены.

Кроме того, Сергей Собянин объявил в городе 26 июня нерабочим днем. После разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер» и разворотом колонн в полевые лагеря это решение осталось в силе.

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    Евгения Куликова
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