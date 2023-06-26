Названа дата проведения выпускного в Москве

Мэр Собянин заявил, что выпускной в Москве пройдет 1 июля

Выпускной для школьников в Москве будет проведен 1 июля. Такую дату назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в понедельник, 26 июля.

Мероприятие должно было состояться 24 июня, но в Москве и Подмосковье ввели режим КТО. В связи с этим все массовые мероприятия в столице были отменены, а школьные выпускные вечера и общегородской выпускной в Парке Горького — перенесены.

Кроме того, Сергей Собянин объявил в городе 26 июня нерабочим днем. После разрешения ситуации с ЧВК «Вагнер» и разворотом колонн в полевые лагеря это решение осталось в силе.