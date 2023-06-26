Среда обитания
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16:02, 26 июня 2023Среда обитания

Спасение от жары нашли в сорняках

Садовод Кейт Брэдбери посоветовала не выдергивать сорняки ради спасения от жары

Фото: Nikita Burdenkov / Shutterstock / Fotodom

Писательница и садовод Кейт Брэдбери нашла спасение для участка во время жаркой погоды. Она рекомендовала не выдергивать сорняки, а позволить территории покрыться растениями. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперт предупредила, что продолжительная жара негативно воздействует на птиц, насекомых и других животных. Она предложила помочь существам выжить с помощью растений. По словам Брэдбери, во время жары трава может оказывать охлаждающий эффект.

«Если вы прикоснетесь к листьям в жаркий летний день, то почувствуете, какие они прохладные. Точно так же и в лесу будет прохладнее, чем на улице. Значит, мы должны выращивать больше растений, покрывать ими все пространство. Позвольте сорнякам расти в вашем саду, чтобы снизить температуру, а на заборе или стенах посадите вьющиеся растения», — посоветовала садовод.

Ранее эксперты заявили, что для спасения от жары в квартире можно мыть полы холодной водой дважды в день. Чтобы уберечься от жары в квартире, специалисты рекомендуют соблюдать два главных правила: помешать проникновению в помещение солнечного тепла и максимально снизить нагрев жилья изнутри.

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    Нина Ташевская
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