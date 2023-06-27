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18:37, 27 июня 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара

Блогерша Амира Бессетт назвала популярный у женщин браслет Love бренда Cartier безвкусицей

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, который насчитывает более 400 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша обратила внимание на браслет Love люксового бренда Cartier. Она рассказала, многие женщины носят данное ювелирное изделие по несколько штук на одной руке. По ее мнению, это является признаком того, что он является дешевой копией. В связи с этим Бессетт посоветовала присмотреться к более изящным аксессуарам из золота.

Кроме того, специалистка призвала отказаться от плетеных браслетов и пластиковых серег, украшенных сердцами, радугой и звездами. Их рекомендуется заменить изделиями из золота и с жемчугом.

В апреле Амира Бессетт назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Так, по мнению автора видео, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время она порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.

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    Мария Винар
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