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04:15, 27 июня 2023Экономика

Стоимость акций западных производителей оружия упала после мятежа ЧВК «Вагнер»

FT: стоимость акций западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Unsplash.com

Стоимость акций крупнейших западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что инвесторы надеялись на то, что «политическая нестабильность в России» создаст преимущество для Вооруженных сил Украины, однако подобные попытки завершились раньше, чем предполагалось.

Крупнейшие поставщики Пентагона — Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics за день потеряли 1-2 процента стоимости акций, европейские компании — более пяти процентов.

Аналитики отмечают, что производители вооружений отыграют потери в скором времени, поскольку даже в случае завершения конфликта на Украине в ближайшее время оружие будет востребовано среди стран НАТО на фоне увеличения расходов на оборону.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

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    Марина Совина
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