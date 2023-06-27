Стоимость акций западных производителей оружия упала после мятежа ЧВК «Вагнер»

FT: стоимость акций западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Стоимость акций крупнейших западных производителей оружия упала после попытки мятежа ЧВК «Вагнер», об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что инвесторы надеялись на то, что «политическая нестабильность в России» создаст преимущество для Вооруженных сил Украины, однако подобные попытки завершились раньше, чем предполагалось.

Крупнейшие поставщики Пентагона — Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics за день потеряли 1-2 процента стоимости акций, европейские компании — более пяти процентов.

Аналитики отмечают, что производители вооружений отыграют потери в скором времени, поскольку даже в случае завершения конфликта на Украине в ближайшее время оружие будет востребовано среди стран НАТО на фоне увеличения расходов на оборону.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера». Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

