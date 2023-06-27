Аксенов заявил о повреждении железной дороги в Крыму

Аксенов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов», — сообщил Аксенов. Глава Крыма также призвал сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации, он не назвал причину повреждения железнодорожного полотна.

В свою очередь, как сообщил советник Аксенова Олег Крючков в Telegram-канале, из-за повреждения путей задерживаются два поезда дальнего следования и два местных, их пассажиров доставят в пункты назначения с помощью других видов транспорта. На месте аварии проводятся восстановительные работы.

Ранее в Крыму оказался поврежден Чонгарский мост — по нему, по данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен удар ракетами Storm Shadow. Чонгарский мост является частью трассы регионального значения, по которой пролегает коридор из Крыма в Ростовскую область через Херсонскую и Запорожскую области и Донецкую народную республику (ДНР). Мост соединяет полуостров Чонгар в Херсонской области с Джанкойским районом Крыма.