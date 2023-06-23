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18:30, 23 июня 2023Россия

Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее

Сальдо: повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее

Фото: РИА Новости

Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста после обстрела оказались серьезнее, чем казалось сначала. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова в пятницу, 23 июня, приводит РИА Новости.

В ближайшие 15-20 дней на мосту будут проводить исследовательские работы, для передвижения он пока не пригоден.

Об ударе по Чонгарскому мосту в Крыму стало известно утром в четверг, 22 июня. Сальдо заявил, что к случившемуся причастна Украина. По его данным, украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты на административной границе. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В сети также публиковали видео с предполагаемым моментом удара. На запись попала яркая вспышка, после которой в небо поднимается облако черного дыма.

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    Евгения Куликова
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