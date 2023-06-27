В России предложили запретить продавать спиртное в магазинах в жилых домах

«Известия»: в ГД внесут законопроект о запрете продажи алкоголя в магазинах в жилых домах

В России предложили запретить продавать спиртное в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

Депутаты мотивируют свою инициативу частыми жалобами жильцов на подобные заведения. Отмечается, что принятый в 2020 году закон об ограничении деятельности ночных «наливаек» не решил проблему, поэтому следует сократить количество заведений, которые торгуют алкоголем в жилых домах.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев полагает, что полулегальная торговля спиртным является «бичом большинства северных и южных городов России».

В свою очередь представители бизнеса считают, что запрет может навредить частному предпринимательству и увеличить процент нелегального оборота алкоголя. Они предложили отделить цивилизованные торговые точки от тех, которые нарушают закон и создают проблемы.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России необходимо создать единую государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией.