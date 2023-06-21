Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:59, 21 июня 2023Экономика

В России предложили запретить негосударственную продажу алкоголя

Политолог Орлов предложил создать в России госмонополиста для розничной продажи алкоголя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России необходимо создать единую государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT со ссылкой на его обращение к Минпромторгу.

По его словам, государство должно осуществлять продажи любого вида алкогольных напитков в стране, в том числе слабоалкогольных, таких как пиво и сидр, например. Эксперт отметил, что такой модели придерживаются в некоторых странах мира.

Орлов объяснил, что госмонополия на рынке поможет улучшить ситуацию с поддельным алкоголем в стране — необходимость запрета негосударственной реализации алкоголя особенно возрастает на фоне участившихся случаев массовых отравлений алкоголем в России. В частности, контроль рынка государством может снизить объемы незаконных продаж алкогольной продукции и в итоге уменьшить нагрузку на контролирующие и судебные органы, а также систему здравоохранения, считает он.

В качестве еще одного метода борьбы с нелегальной продукцией в России недавно предложили идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр. Министерство финансов страны поддержало инициативу.

Необходимость установления более жесткого контроля над алкогольным рынком появилась после того, как в России отравились суррогатным сидром более 100 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Три беспилотника упали в Новой Москве и Подмосковье. Два из них летели к военным складам
    В Литве предложили готовить госслужащих к мобилизации
    Спортивный врач предупредила об опасности бега для некоторых людей
    Появилось новое видео с места падения беспилотника под Новой Москвой
    Врач оценила пользу и вред перекусов
    Мастер показала лицо клиентки после наращивания ресниц и возмутила подписчиков
    Российскому бизнесмену запросили девять лет за вывод денег за границу
    Выявлена связь между сердцебиением и восприятием собеседника
    Россиянка рассказала о распространенном обмане суррогатных матерей
    Россиянам дали советы по использованию смартфона в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.