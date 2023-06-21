В России предложили запретить негосударственную продажу алкоголя

Политолог Орлов предложил создать в России госмонополиста для розничной продажи алкоголя

В России необходимо создать единую государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом пишет RT со ссылкой на его обращение к Минпромторгу.

По его словам, государство должно осуществлять продажи любого вида алкогольных напитков в стране, в том числе слабоалкогольных, таких как пиво и сидр, например. Эксперт отметил, что такой модели придерживаются в некоторых странах мира.

Орлов объяснил, что госмонополия на рынке поможет улучшить ситуацию с поддельным алкоголем в стране — необходимость запрета негосударственной реализации алкоголя особенно возрастает на фоне участившихся случаев массовых отравлений алкоголем в России. В частности, контроль рынка государством может снизить объемы незаконных продаж алкогольной продукции и в итоге уменьшить нагрузку на контролирующие и судебные органы, а также систему здравоохранения, считает он.

В качестве еще одного метода борьбы с нелегальной продукцией в России недавно предложили идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр. Министерство финансов страны поддержало инициативу.

Необходимость установления более жесткого контроля над алкогольным рынком появилась после того, как в России отравились суррогатным сидром более 100 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.