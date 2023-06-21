Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:06, 21 июня 2023Экономика

Минфин поддержал введение в России минимальных розничных цен на пиво и сидр

Минфин России поддержал идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр

Фото: Unsplash.com

Минфин поддержал идею введения в России минимальных розничных цен на пиво и сидр, указав, что данная инициатива требует проработки, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ведомство считает это эффективным методом борьбы с нелегальной продукцией. Министерство также выступило за государственное регулирование производства и оборота метанола и содержащих это вещество жидкостей.

Среди предложений Минфина — введение лицензий на подобную продукцию, определение правил ее производства и оборота, а также порядка утилизации незаконно произведенного товара.

Ранее Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра совместно с производителями продукции выступили с просьбой к президенту России Владимиру Путину установить минимальную розничную цену на напиток.

До этого сообщалось, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. По словам главы Минздрава Михаил Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России спрогнозировали сроки завершения контрнаступления ВСУ
    Стало известно об атаке российских ударных вертолетов по местам скопления ВСУ
    Минфин поддержал введение в России минимальных розничных цен на пиво и сидр
    Популярная рэперша показала фото без штанов
    В Венесуэле заявили о планах США захватить нефть республики
    Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках»
    Экс-ведущий Fox News назвал сына Байдена иноагентом
    Крупный пожар на производстве в Подмосковье попал на видео
    В Германии заявили о согласии России сменить посла ФРГ
    Маммолог рассказала о влиянии занятий спортом на состояние груди
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.