Минфин поддержал введение в России минимальных розничных цен на пиво и сидр

Минфин России поддержал идею введения минимальных розничных цен на пиво и сидр

Минфин поддержал идею введения в России минимальных розничных цен на пиво и сидр, указав, что данная инициатива требует проработки, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ведомство считает это эффективным методом борьбы с нелегальной продукцией. Министерство также выступило за государственное регулирование производства и оборота метанола и содержащих это вещество жидкостей.

Среди предложений Минфина — введение лицензий на подобную продукцию, определение правил ее производства и оборота, а также порядка утилизации незаконно произведенного товара.

Ранее Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра совместно с производителями продукции выступили с просьбой к президенту России Владимиру Путину установить минимальную розничную цену на напиток.

До этого сообщалось, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. По словам главы Минздрава Михаил Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.

