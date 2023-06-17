Глава Минздрава Мурашко: число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106

Общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По его словам, среди пострадавших есть пятеро детей. На стационарном лечении еще находятся 19 человек, в том числе один ребенок. Проведено 48 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что житель Димитровграда Ульяновской области выжил после употребления около 12 литров «Мистера сидра».

В июне в ряде российских регионов зафиксировали случаи отравления «Мистером сидром» — алкогольным напитком, который производила самарская компания «Анди». По последним данным, количество отравившихся превысило сто человек.