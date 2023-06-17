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03:32, 17 июня 2023Россия

Число отравившихся суррогатным сидром в России возросло

Глава Минздрава Мурашко: число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По его словам, среди пострадавших есть пятеро детей. На стационарном лечении еще находятся 19 человек, в том числе один ребенок. Проведено 48 телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских организаций.

Ранее сообщалось, что житель Димитровграда Ульяновской области выжил после употребления около 12 литров «Мистера сидра».

В июне в ряде российских регионов зафиксировали случаи отравления «Мистером сидром» — алкогольным напитком, который производила самарская компания «Анди». По последним данным, количество отравившихся превысило сто человек.

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    Марина Совина
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