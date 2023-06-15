Россиянин выпил 12 литров «Мистера сидра» и остался жив

Житель Ульяновской области выпил около 12 литров «Мистера сидра» и остался жив

Житель Димитровграда Ульяновской области выжил после употребления около 12 литров «Мистера сидра». Об этом заявил внештатный токсиколог регионального Минздрава Игнат Пономаренко. Его цитирует РИА ФАН.

По словам специалиста, мужчину спасло то, что одновременно с контрафактным алкоголем он пил водку. По его словам, этиловый спирт мог нейтрализовать действие токсичного метанола. «Не знаю, сколько водки нужно, чтобы этанол справился с метанолом», — отметил Пономаренко.

Сведений о состоянии мужчины токсиколог не привел.

В июне в ряде российских регионов зафиксировали случаи отравления «Мистером сидром» — алкогольным напитком, который производила самарская компания «Анди». По последним данным, количество отравившихся превысило сто человек.