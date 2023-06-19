В России попросили установить минимальную цену на сидр

Производители сидра попросили Путина установить минимальную розничную цену на напиток

Национальная Ассоциация производителей традиционного сидра совместно с производителями продукции выступили с просьбой к президенту России Владимиру Путину установить минимальную розничную цену (МРЦ) на напиток. Они уже подготовили соответствующее обращение, пишут «Ведомости».

По словам одной из инициаторов Елены Тюкиной, данная мера является вынужденной, но необходимой. Она отмечает, что повышение цены хотя бы до 150 рублей за один литр сделает невыгодным для производителей продавать контрафактную и дешевую продукцию. Результатом должно стать то, что россияне перейдут на напитки более известных и качественных марок.

Подписи под обращением поставили представители 40 компаний.

Ранее сообщалось, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. По словам главы Минздрава Михаил Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.

Также стало известно о жителе Димитровграда Ульяновской области, который выжил после употребления около 12 литров «Мистера сидра».