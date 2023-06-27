Маска встревожила возможность «американизации» конфликта на Украине

Маск заявил, что его тревожит возможность «американизации» конфликта на Украине

Американский миллиардер Илон Маск оказался встревожен предположением предпринимателя Дэвида Сакса о возможном начале призывов к «американизации» конфликта на Украине в случае уничтожения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Сакс рассказал, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предпринимают попытки принятия конгрессом резолюции, предоставляющей Украине гарантии со стороны НАТО в случае «уничтожения ядерного объекта на Украине». Он подчеркнул, что на фоне этого Киев сразу объявил о том, что Россия планирует взорвать ЗАЭС при том, что она находится под ее контролем и это не будет иметь стратегической ценности.

В том случае, если это произойдет, Россию сразу же «рефлекторно» обвинят в происшествии еще до начала проведения расследования, а в США тут же можно будет услышать «вопли возмущения со стороны партии войны», которая стремится добиться «американизации» украинского конфликта, отметил Сакс.

«Тревожно», — ответил Маск в ответ на размышления предпринимателя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что США не видят угрозы подрыва ЗАЭС со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов.