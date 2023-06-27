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20:14, 27 июня 2023Силовые структуры

В российском городе ранее судимый пьяный мужчина устроил стрельбу около рынка

В Ангарске ранее судимый пьяный мужчина выстрелил в незнакомца у рынка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Утром 24 июня около одного из рынков Ангарска двое местных жителей поспорили с двумя неизвестными мужчинами, после чего один из незнакомцев выстрелил в оппонента. Об инциденте сообщает портал Angarsk.ru.

По данным издания, стрелявший и его друг скрылись с места преступления, а пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Силовики смогли быстро установить личность стрелявшего и задержать его по горячим следам. Им оказался 29-летний пьяный ранее судимый мужчина, проживающий в городе. Сейчас полицейские ищут второго участника конфликта и оружие, из которого стреляли. Правоохранители также начали проверку по этому делу.

Отмечается, что это вторая стрельба в Ангарске за неделю.

Ранее в ресторане на юге Москвы мужчина после конфликта из-за долга начал стрелять в неплательщика. Пострадавшего доставили в больницу со множественными ранениями груди.

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    Варвара Митина
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