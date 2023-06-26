В московском ресторане мужчина начал стрельбу после ссоры из-за долга

«Известия»: в Москве мужчина устроил стрельбу в ресторане после ссоры из-за долга

В ресторане на юге Москвы мужчина после конфликта из-за долга начал стрелять в своего оппонента. Об этом сообщили «Известия».

Собеседник издания рассказал, что ссора произошла в заведении на улице Маршала Захарова. Двое мужчин поспорили из-за того, что один из них долго не возвращал долг. Потом началась драка, во время которой один из спорщиков достал травматический пистолет и открыл огонь по оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными ранениями груди. Полиция начала проверку по этому делу.

Ранее бывшая звезда «Дома-2» Альфред Джавадов устроил стрельбу в ресторане в Челябинске. Он выстрелил в упор из газового пистолета в лицо владельцу заведения. У пострадавшего после нападения начались проблемы со зрением. Джавадова задержали.