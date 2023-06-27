Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 27 июня 2023Россия

Назван чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП автомобиль

«Согласие»: Volkswagen Polo чаще других не подлежит восстановлению после ДТП в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Автомобили Volkswagen Polo с начала 2023 года чаще других не подлежат восстановлению после аварий в России. Об этом сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов, его цитирует РИА Новости.

Специалист уточнил, что речь идет о тех автомобилях, чей ремонт оказывается нецелесообразным после ДТП. Аналитику по этому вопросу провели на базе данных компании о страховых случаях в сегменте каско.

На втором месте после Volkswagen Polo Mercedes-Benz GLE, затем идет Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Skoda Rapid. В компании страховщика подсчитали, что в десятку автомобилей, не восстанавливаемых после ДТП, также вошли Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Renault Logan и Renault Kaptur.

«Наряду с серьезными поломками, решение о нецелесообразности ремонта может приниматься и при незначительном повреждении старых недорогих автомобилей, которые застрахованы на небольшую сумму. В таких случаях с учетом стоимости запчастей и ремонтных работ восстановление автомобиля становится экономически нецелесообразным», — уточнил Нефедов.

Ранее аналитики сервиса «СберАвто» назвали самые популярные для покупки марки автомобилей у россиян в 2023 году. Оказалось, что в январе-мае текущего года чаще всего соотечественники приобретали транспортные средства с пробегом японских брендов, что составило 30 процентов от всех сделок. Что касается конкретных марок подержанных машин — отмечается, что лидировала Kia. За ней следовали Toyota и Hyundai.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму назвали причину разрушения Украины
    Стало известно о разногласиях Польши и Германии
    Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным
    В ЛНР рассказали об использовании ВСУ химических боеприпасов при ударе по ВС РФ
    Черничный бум начался в Подмосковье
    В Европе заявили о возможном бойкоте Volvo из-за украинских санкций
    Минобороны заявило о начале летно-тактических учений истребителей над Балтикой
    Женщина разбогатела на работе уборщицы в нижнем белье и поделилась опытом
    Аналитик рассказал о динамике спроса на нефть
    Назван чаще других не подлежащий восстановлению после ДТП автомобиль
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.