Парень перепутал кнопку и воплотил в жизнь «худший кошмар»

Пользователь Reddit случайно начал трансляцию порнофильма на телевизор своих родителей

Пользователь Reddit собирался посмотреть порнофильм на своем компьютере, однако вместо этого воплотил в жизнь свой худший кошмар. Перепутав кнопки на мониторе, парень случайно начал трансляцию на другом домашнем устройстве.

«Я был в своей комнате, собираясь помастурбировать. Я запер дверь, загрузил компьютер и зашел на нужный мне сайт. Начав воспроизводить порноролик, я хотел перейти в полноэкранный режим и нажал на кнопку на мониторе. Или же я сделал что-то другое? Только через 30 секунд я осознал, что на самом деле это была кнопка трансляции изображения на телевизор, который стоит в комнате родителей», — объяснил молодой человек.

После этого он выключил трансляцию, однако не знал точно, успели ли его родители увидеть непристойное видео. Автор темы, по его словам, был напуган, а сердце его «билось с частотой 200 ударов в минуту».

«Я спустился на ужин, и мои родители одарили меня тем самым взглядом, обещающим серьезный разговор. Они попросили зайти в их комнату для беседы после еды. Я думал, что я теперь покойник, но в итоге они не злились, а просто разочаровались во мне», — заключил автор истории.

В комментариях к этой истории отнеслись преимущественно с юмором. Отдельные пользователи предложили автору свалить все на «русских хакеров», которые взломали компьютер. Другие вспоминали о похожих ситуациях: кто-то транслировал порно на домашний телевизор соседа, а у кого-то аудиодорожка ролика с телефона пошла на колонки в машине, в которой в этот момент находилась его крайне религиозная теща.

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