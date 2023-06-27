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05:37, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Стало известно о запрете Блинкена комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер»

Axios: Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: CNP / MediaPunch / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил Госдепартаменту комментировать события вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», разослав соответствующую телеграмму сотрудникам по всему миру. Об этом стало известно порталу Axios.

Отмечается, что глава ведомства запретил говорить о мятеже или обсуждать с кем-либо обстановку в России. В качестве ответа на вопрос о происходящем следовало отвечать, что Соединенные Штаты следят за ситуацией.

Также в послании Блинкена отмечается, что за ходом событий наблюдают непосредственно госсекретарь и его ближайшее окружение, пишет портал.

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Один из сотрудников, получивших телеграмму, отметил в беседе с Axios, что у адресатов сложилось впечатление, что Вашингтон хочет гарантировать, что ни один из дипломатов не скажет ничего такого, что могло бы указывать на причастность США к событиям в России.

Другой источник указал, что Блинкен и другие чиновники хотели дождаться более полной картины развития ситуации, прежде чем давать комментарии.

Портал отмечает, что сообщения о мятеже в России серьезно обеспокоили американскую администрацию, а наличие подобного письма говорит о важности для Белого дома и Госдепа контролировать как публичные, так и частные заявления.

Ранее стало известно, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то, что ЧВК «Вагнер» готовится к мятежу. Однако в Вашингтоне не знали точного характера планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить.

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    Марина Совина
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