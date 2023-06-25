Стало известно об осведомленности США о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер»

WP: разведка США узнала о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» в середине июня

Разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина готовится к мятежу. Об этом стало известно газете The Washington Post.

Источники издания сообщили, что американской разведке поступило «достаточно сигналов», которые свидетельствовали о подготовке мятежа. Однако в США не знали точный характер планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить. По словам анонимных чиновников, разведка передала эту информацию Белому дому, а также Пентагону, Госдепартаменту и Конгрессу.

Газета The New York Times утверждает, что в США решили не предавать полученные данные огласке, так как опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Кроме того, как отмечают журналисты, в Вашингтоне не хотели помогать российским властям.

Ранее издание Baza раскрыло количество техники ЧВК «Вагнер», двигавшейся 24 июня в сторону Москвы через Воронежскую область. Утверждается, что речь шла о более чем тысячи единиц техники.

