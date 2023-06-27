Лукашенко поделился эмоциями от мятежа в России

Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за мятежом в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за мятежом ЧВК «Вагнер», который развернулся на юге России. Об этом он заявил на встрече с представителями силовых структур, передает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поделился эмоциями от происходившего в России и подчеркнул, что боль чувствовал не только он. «Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — заявил Лукашенко.

24 июня президент Белоруссии провел переговоры с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, после чего тот решил развернуть движущиеся в сторону Москвы колонны своих бойцов.