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10:58, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко поделился эмоциями от мятежа в России

Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за мятежом в России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за мятежом ЧВК «Вагнер», который развернулся на юге России. Об этом он заявил на встрече с представителями силовых структур, передает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поделился эмоциями от происходившего в России и подчеркнул, что боль чувствовал не только он. «Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», — заявил Лукашенко.

24 июня президент Белоруссии провел переговоры с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, после чего тот решил развернуть движущиеся в сторону Москвы колонны своих бойцов.

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    Алевтина Запольская
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