Сменившую имидж Викторию Боню сравнили в сети с Анджелиной Джоли

Российская телеведущая Виктория Боня сделала каре и удивила фанатов преображением

Российская телеведущая Виктория Боня сменила имидж и удивила фанатов в сети преображением. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в белой майке, черных шортах, а также с обновленной прической. Так, она покрасила волосы в темно-коричневый цвет и сделала стрижку каре. «Новая стрижка! Идет?» — поинтересовалась блогерша мнением подписчиков.

Поклонники восхитились новой внешностью Бони и в комментариях под постом сравнили ее с американской актрисой Анджелиной Джоли. «Подумала, что Джоли. Очень классно», «Такие стрижки всегда омолаживают!», «Как будто девочка. Очень вам идет», «Вы мне почему-то Джоли напоминаете. Что-то в этой стрижке есть», «Анджелина, ты ли это?» — писали они.

В апреле стали известны подробности первой пластической операции Виктории Бони. Сообщалось, что знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица.