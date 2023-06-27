Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:38, 27 июня 2023Ценности

Сменившую имидж Викторию Боню сравнили в сети с Анджелиной Джоли

Российская телеведущая Виктория Боня сделала каре и удивила фанатов преображением

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня сменила имидж и удивила фанатов в сети преображением. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в белой майке, черных шортах, а также с обновленной прической. Так, она покрасила волосы в темно-коричневый цвет и сделала стрижку каре. «Новая стрижка! Идет?» — поинтересовалась блогерша мнением подписчиков.

Поклонники восхитились новой внешностью Бони и в комментариях под постом сравнили ее с американской актрисой Анджелиной Джоли. «Подумала, что Джоли. Очень классно», «Такие стрижки всегда омолаживают!», «Как будто девочка. Очень вам идет», «Вы мне почему-то Джоли напоминаете. Что-то в этой стрижке есть», «Анджелина, ты ли это?» — писали они.

В апреле стали известны подробности первой пластической операции Виктории Бони. Сообщалось, что знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко заявил об отказе Пригожина от требования «отдать Шойгу и Герасимова»
    В Москве разрешили строительство дорог и мостов в национальных парках
    В Подмосковье спасли глотнувшего жидкость для розжига ребенка
    Европейская страна нашла способ заменить российскую нефть
    Тренер назвала способы остаться в форме во время отпуска
    Пленный медик рассказал о занижении командованием потерь ВСУ
    Россиянам перечислили порядок действий при укусе гадюки
    Лукашенко разрешил белорусам служить в ЧВК Вагнера
    В США рассказали о главном российском проклятии для наступающих ВСУ
    Экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.