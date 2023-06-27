Стилист оценил стиль Бородиной фразой «гопник и колхоз»

Стилист Алеко Надирян раскритиковал стиль Ксении Бородиной фразой «гопник и колхоз»

Звездный стилист Алеко Надирян оценил стиль российской телеведущей Ксении Бородиной фразой «гопник и колхоз». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость записала видео в сторис (на момент написания новости оно было уже удалено), в котором пожаловалась на модного эксперта. Она рассказала, что устроила себе шопинг в Стамбуле и Европе. Однако Алеко, в свою очередь, раскритиковал все вещи, которые Бородина хотела приобрести.

«В какой бы магазин я не зашла... Мне понравилась куртка Prada, а Алеко сказал, что это куртка гопника, и не разрешил мне ее покупать. Но я купила. Потом я купила кроссовки — он сказал, что это колхоз», — пожаловалась телезвезда.

Ранее стилист Алеко Надирян раскрыл смутившую его при работе с телеведущей Ксенией Бородиной деталь. Специалист рассказал, что начал сотрудничать с ней благодаря журналистке Надежде Стрелец. При этом когда он начал разбирать ее гардероб, то заметил, что тот состоит из изделий хорошего качества. Однако, по словам эксперта, его удивило, что знаменитость не умела их удачно комбинировать.