Стилист раскрыл смутившую его при работе с Ксенией Бородиной деталь

Стилиста Алеко Надиряна смутило, что Ксения Бородина неправильно сочетает одежду

Звездный стилист Алеко Надирян раскрыл смутившую его при работе с телеведущей Ксенией Бородиной деталь. Его комментарий публикует Super.

Специалист отметил, что начал сотрудничать с Бородиной благодаря журналистке Надежде Стрелец. При этом когда он начал разбирать ее гардероб, то заметил, что тот состоит из изделий хорошего качества. Однако, по словам эксперта, его удивило, что знаменитость не умела их удачно комбинировать.

«Когда я приехал к ней и увидел всю одежду, то офигел. У нее "правильные вещи" — крутые сумки, винтажная одежда, но она их неправильно сочетала! К счастью, сейчас Ксюша замечает ошибки, которые делала раньше», — пояснил он.

В то же время Надирян указал, что причиной появления нового имиджа у телеведущей стали ее «внутренние перемены». «После некоторых событий в своей жизни она начала работать с психологом», — заявил собеседник издания.

Ранее в июне Ксения Бородина ответила на критику своего нового стиля одежды в сети фразой «это женственность». Звезда поделилась видео, на котором прошлась по улице в песочной юбке длины миди со складками в передней части изделия и заправленной в нее объемной голубой рубашке. При этом она надела остроносые красные туфли на каблуках и держала в руке коричневую сумку. Знаменитость указала, что данный образ для нее составил стилист Алеко Надирян.