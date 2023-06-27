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09:49, 27 июня 2023Россия

В Крыму упал и взорвался беспилотник

Shot: в Крыму нашли обломки беспилотника, он мог быть сбит системой ПВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под Джанкоем в Крыму нашли обломки беспилотника, который упал и впоследствии взорвался. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, обломки дрона нашли в поле близ железнодорожной станции, его, предварительно, сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что беспилотник самолетного типа обнаружила комбайнер. При падении он взорвался, после чего образовалась воронка. Никто не пострадал, место происшествия уже оцепили.

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    Анастасия Шейкина
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