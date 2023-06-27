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10:33, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая рассказала о расставаниях

Телеведущая Анфиса Чехова назвала себя мастером расставаний

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова назвала себя мастером расставаний и заявила, что при разрыве отношений старается дать себе время и восстановиться. О личном опыте переживания расставаний она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я, можно сказать мастер расставаний. Сколько их у меня было! И каждый раз грустно и больно», — поделилась Чехова и отметила, что в такой ситуации пытается прожить все эти чувства. По словам телеведущей, при расставании она не делает вид, что у нее все хорошо, так как на это уходит много сил.

«Но я всегда знаю, почему мы расстались! Потому что наше время истекло, и лучше, чем было, уже не будет», — добавила Чехова. Она также выразила уверенность в том, что прекращения отношений неизбежны, и с этим фактом нужно смириться.

В 2000-е годы Чехова на протяжении нескольких лет встречалась с телеведущим Владимиром Тишко. Впоследствии у нее возник роман с актером Гурамом Баблишвили. В 2012 году у пары родился сын, а спустя три года Чехова вышла за него замуж. В 2017 году стало известно о расставании супругов.

Ранее Чехова оценила перспективу эмиграции в США, где живет ее нынешний возлюбленный. Телеведущая рассказала, что никогда не пробовала самостоятельно жить в Соединенных Штатах Америки.

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    Маргарита Щигарева
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