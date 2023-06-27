Россиянам стала доступна новая китайская Toyota

«РГ»: в Россию привезли новый кроссовер Toyota Venza за 5,29 миллиона рублей

На российском рынке появился новый кроссовер Toyota Venza 2023 года выпуска. Автомобиль, созданный на базе GA-K (основа для современных Toyota Camry и RAV4), производится в Китае. Об этом узнала «Российская газета» (РГ).

Новинка стала доступна российским автолюбителям по цене от 5,29 миллиона рублей. В переднеприводном кроссовере установлен двухлитровый двигатель мощностью 171 лошадиная сила.

В оснащение автомобиля в том числе входит панорамная крыша, кожаная обивка салона, подогрев и электрорегулировка передних сидений, обогрев руля, датчик дождя, система контроля дистанции и полосы, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, кроссовер имеет бесключевой доступ, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, раздельный климат-контроль с сенсорным управлением и аудиосистему JBL с сабвуфером в багажнике.

Данная модель официально не поставляется в страну, поскольку японский автоконцерн прекратил деятельность в России на фоне начала боевых действий на Украине. Автомобили марки Toyota в текущем году стали самыми популярными среди всех ввезенных по параллельному импорту в страну машин.