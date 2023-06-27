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17:55, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Турецкие медиа отказались работать с Reuters после статьи о сыне Эрдогана

Медиахолдинг Albayrak Medya разорвал контракт с Reuters после статьи о сыне Эрдогана

Фoто: Umit Bektas / Reuters

Турецкие медиахолдинги Albayrak Medya и TürkMedya разорвали контракт с информагентством Reuters. Такой шаг последовал за публикацией агентством статьи, в которой утверждалось, что шведский филиал американской компании Dignita попытался подкупить сына президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Неджмеддина Билала Эрдогана.

«Наш контракт с агентством Reuters расторгнут», — сообщил TürkMedya во вторник, 27 июня, на своей странице в Twitter. Аналогичное заявление было опубликовано в аккаунте Albayrak Medya в Twitter.

В своих заявлениях медиахолдинги не пояснили причину отказа от работы с информагентством, однако многие турецкие СМИ решили, что причиной стал материал, в котором упоминали сына Эрдогана.

Статья Reuters о Билале Эрдогане вышла в понедельник, 26 июня. Согласно материалу, антикоррупционные органы США и Швеции рассматривают жалобу, утверждающую, что шведский филиал американской компании Dignita обязался выплатить десятки миллионов долларов в виде откатов, если сын турецкого лидера пролоббирует ее интересы на рынке страны. Билал Эрдоган отверг эти обвинения.

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    Маргарита Щигарева
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