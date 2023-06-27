В США рассмотрят жалобу о попытке подкупа сына Эрдогана

Reuters: филиал компании Dignita попытался подкупить сына Эрдогана за монополию в Турции

Антикоррупционные органы США и Швеции рассматривают жалобу, в которой утверждается, что шведский филиал американской компании Dignita попытался подкупить и обязался выплатить десятки миллионов долларов в виде откатов в обмен на помощь сына президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Неджмеддина Билала Эрдогана, который должен был лоббировать интересы компании на турецком рынке. Об этом сообщает Reuters.

План компании состоял в том, чтобы администрация президента Эрдогана приняла правила, которые повысили бы продажи продукта Dignita — алкотестеров на приборной панели автомобиля, блокирующих зажигание, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Фактически, это бы привело к монополии компании на турецком рынке.

В обмен на 10 лет коммерческой эксклюзивности при продаже своей продукции Dignita обязалась выплатить десятки миллионов долларов в качестве платы за лоббирование через подставную компанию двум организациям, членом правления которых является Билал Эрдоган.

Предложенный сыну Эрдогана план был подробно описан в сообщениях и деловых документах, однако в конечном итоге в сентябре 2022 года шведский филиал компании Dignita Systems AB внезапно отказался от проекта, уволив двух ведущих сотрудников «за сомнительное поведение». Сам Билал Эрдоган отрицает подобный сговор и отказывается от любых комментариев по этому поводу.

Ранее стало известно, что американский Конгресс потребовал от ФБР предоставить в письменном виде незасекреченную информацию в рамках расследования о возможной взятке президенту США Джо Байдену в момент, когда он был вице-президентом страны.