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02:02, 17 июня 2023Мир

Конгресс США потребовал от ФБР информацию о возможной взятке Байдену

Конгресс потребовал от ФБР информацию в рамках расследования о возможной взятке Байдену
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский Конгресс требует от ФБР предоставить в письменном виде незасекреченную информацию в рамках расследования о возможной взятке президенту США Джо Байдену в момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом говорится в письме директору спецслужбы Кристоферу Рэю.

«Я запрашиваю ФБР не позднее чем в пятницу, 23 июня 2023 года, подтвердить в письменном виде незасекреченную информацию, представленную председателю и мне на брифинге 5 июня 2023 года», — сказано в запросе от комитета, подписанном конгрессменом Джейми Раскиным.

По его мнению, передача показаний в письменном виде является критически важной и позволит устранить двойные толкования, которые могли появиться после изучения документа ФБР.

В начале июня член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин призвала отправить Джо Байдена за решетку по делу о получении им взятки.

По ее словам, документ ФБР, в котором говорится о предполагаемой коррупции, влечет за собой импичмент, поскольку в нем нынешний глава государства уличен в получении взятки от иностранного лица.

Ранее сообщалось, что Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства. Такой размер взятки назвал конфиденциальный источник Федерального бюро расследований, «в высшей степени заслуживающим доверия».

Сам Байден на вопросы журналистов о том, получал ли ранее взятку, улыбнулся и ответил, что это является чепухой. Политик также добавил, что никогда ранее не предпринимал попыток оказать влияние на решения Минюста США.

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    Марина Совина
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