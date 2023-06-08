Байдена призвали отправить за решетку по делу о получении взятки

Конгрессвуман Грин призвала отправить Байдена за решетку по делу о получении им взятки

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор-Грин призвала отправить президента США Джо Байдена за решетку по делу о получении им взятки. Об этом конгрессвуман заявила в интервью изданию Daily Caller.

«Президента Байдена следует подвергнуть импичменту. Во-вторых, против него следует провести расследование», — подчеркнула политик.

По ее словам, документ ФБР, в котором говорится о предполагаемой коррупции, влечет за собой импичмент, поскольку в нем нынешний глава государства уличен в получении взятки от иностранного лица.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства при администрации Барака Обамы. Такой размер взятки назвал конфиденциальный источник Федерального бюро расследований (ФБР), «в высшей степени заслуживающим доверия».

1 июня глава комитета по надзору американской палаты представителей Джеймс Комер рассказал, что ФБР подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой Байдена.

