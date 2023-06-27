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14:22, 27 июня 2023Силовые структуры

Топ-менеджера энергетической компании из Италии задержали в Москве с мефедроном

В Москве задержали топ-менеджера энергетической корпорации из Италии с пакетиком мефедрона

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве инспекторы ДПС задержали 61-летнего топ-менеджера компании из Италии с пакетиком мефедрона. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Сотрудника международной корпорации, которая работает в нефтегазовом и энергетическом секторах, остановили в тот момент, когда он ночью ехал на бизнес-такси по Москве. Правоохранители заметили, что иностранец нервничает, и решили его досмотреть. У мужчины изъяли пакетик с порошком.

Экспертиза показала, что в нем содержится 1,15 грамма мефедрона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ДПС задержали жителя Воронежской области с пакетом мефедрона.

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    Елизавета Новикова
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