Топ-менеджера энергетической компании из Италии задержали в Москве с мефедроном

В Москве задержали топ-менеджера энергетической корпорации из Италии с пакетиком мефедрона

В Москве инспекторы ДПС задержали 61-летнего топ-менеджера компании из Италии с пакетиком мефедрона. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Сотрудника международной корпорации, которая работает в нефтегазовом и энергетическом секторах, остановили в тот момент, когда он ночью ехал на бизнес-такси по Москве. Правоохранители заметили, что иностранец нервничает, и решили его досмотреть. У мужчины изъяли пакетик с порошком.

Экспертиза показала, что в нем содержится 1,15 грамма мефедрона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники ДПС задержали жителя Воронежской области с пакетом мефедрона.