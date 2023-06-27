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05:47, 27 июня 2023Среда обитания

Одна страна взяла кредит на спасение планеты

Всемирный банк одобрил Филиппинам кредит в 1,14 миллиарда долларов на устойчивое развитие

Фото: Cris Tagupa / Unsplash

Филиппины взяли кредит во Всемирном банке, чтобы принять меры для спасения планеты от глобальной проблемы изменения климата. Деньги пойдут, в том числе на охрану окружающей среды и поддержку сельского хозяйства, сообщает Reuters.

В общей сложности стране одобрили кредит на общую сумму в 1,14 миллиарда долларов. При этом срок кредита и процентная ставка остались неизвестны.

Полученные средства потратят на развитие устойчивости страны к изменению климата, повышение производительности сельского хозяйства и улучшение качества образования. В частности власти собираются помогать рыболовству и предоставить детям равный доступ к получению образования.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитые страны согласовали выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов в рамках борьбы с последствиями глобального потепления. Более одной пятой из этой суммы выделят США.

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    Нина Ташевская
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