Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 23 июня 2023Среда обитания

Богатые страны выплатят долг в миллиарды долларов для спасения планеты

Макрон: развитые страны выделят $100 млрд на борьбу с изменением климата в бедных странах

Фото: Lewis Joly / Reuters

Развитые страны согласовали выплату развивающимся государствам 100 миллиардов долларов в рамках борьбы с последствиями глобального потепления, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по финансовому пакту для борьбы с изменением климата и бедностью, передает Reuters.

Международный валютный фонд в ходе саммита объявил, что достиг цели по предоставлению развивающимся странам специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 100 миллиардов долларов. Более одной пятой из этой суммы выделят США, однако Белому дому еще предстоит дождаться одобрения этого решения Конгрессом.

Материалы по теме:
Памятка по пожарной безопасности в лесу: как правильно себя вести и не допустить природного пожара
Памятка по пожарной безопасности в лесу:как правильно себя вести и не допустить природного пожара
3 июня 2023
Черное море необратимо меняется из-за климата. Что угрожает любимому курорту россиян?
Черное море необратимо меняется из-за климата.Что угрожает любимому курорту россиян?
12 июня 2023

В 2009 году развитые страны приняли решение ежегодно, до 2020 года, выделять развивающимся государствам по 100 миллиардов долларов, финансируя расходы на решение климатического вопроса, однако не выполняли свои обязательства в полном объеме. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), больше всего денег выделили в 2019 году — 79,6 миллиарда долларов. До этого собранная сумма была в разы меньше.

Reuters отмечает, что 100 миллиардов долларов недостаточно для покрытия реальных потребностей бедных стран, однако недавние события свидетельствуют, что даже эту сумму богатые страны оказались не способны выплатить в срок, нарушив обещания.

Ранее в ходе саммита президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал богатые страны компенсировать ущерб, который те нанесли человечеству загрязнением атмосферы. По его словам, именно развитые государства способствовали изменению климата в последние 200 лет, проводя промышленную революцию.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    США и ЕС захотели переубедить сохраняющие нейтралитет по Украине страны
    Звезда «Мстителей» рассказал о краже сценария со съемок фильма
    Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС россиян
    Богатые страны выплатят долг в миллиарды долларов для спасения планеты
    МИД заявил о запрете на въезд чиновников ЕС в Россию в ответ на санкции
    Ники Минаж и Ice Spice выпустили трек для фильма «Барби»
    Стюардесса призвала пассажиров не делать одну отвратительную вещь в самолете
    На Западе сообщили об усталости Зеленского от борьбы с коррупцией
    Деталь внешности жены Бибера рассмешила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.