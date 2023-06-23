Богатые страны призвали заплатить за ущерб человечеству

Президент Бразилии Лула да Силва призвал богатые страны заплатить за ущерб природе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал богатые страны заплатить за ущерб, который они нанесли человечеству, загрязнив окружающую среду. Об этом сообщает Reuters.

Глава Бразилии выступил на мероприятии Power Our Planet в Париже. В своей речи он заявил, что богатые страны должны помочь бедным в борьбе с последствиями изменения климата и сохранить их леса.

«В последние 200 лет планету загрязнили те, кто совершил промышленную революцию. И за это они должны заплатить свой исторический долг перед планетой Земля», — заявил Лула да Силва.

Ранее министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх обвинил западные страны в том, что они не выполнили обязательства по финансированию расходов на борьбу с последствиями изменения климата. Он заявил, что богатые страны специально сдерживают развитие возобновляемых источников энергии в более бедных государствах.