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09:54, 23 июня 2023Среда обитания

Богатые страны призвали заплатить за ущерб человечеству

Президент Бразилии Лула да Силва призвал богатые страны заплатить за ущерб природе

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал богатые страны заплатить за ущерб, который они нанесли человечеству, загрязнив окружающую среду. Об этом сообщает Reuters.

Глава Бразилии выступил на мероприятии Power Our Planet в Париже. В своей речи он заявил, что богатые страны должны помочь бедным в борьбе с последствиями изменения климата и сохранить их леса.

«В последние 200 лет планету загрязнили те, кто совершил промышленную революцию. И за это они должны заплатить свой исторический долг перед планетой Земля», — заявил Лула да Силва.

Ранее министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх обвинил западные страны в том, что они не выполнили обязательства по финансированию расходов на борьбу с последствиями изменения климата. Он заявил, что богатые страны специально сдерживают развитие возобновляемых источников энергии в более бедных государствах.

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    Нина Ташевская
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