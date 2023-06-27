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15:01, 27 июня 2023Бывший СССР

На Украине захотели дерусифицировать свыше тысячи названий населенных пунктов

На Украине рекомендовали дерусифицировать более 1400 названий городов и сел страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более тысячи населенных пунктов в рамках продолжающейся политики дерусификации страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Нацкомиссия создала рабочую группу из специалистов в области филологии и истории. На основании их предложений был определен перечень топонимов, которые не соответствуют «орфографическим и грамматическим нормам украинского языка», а также содержат в себе отсылки к «российской имперской политике». Таким образом, всего нацкомиссия рекомендовала сменить свыше 1400 названий сел и городов Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в рамках дерусификации в украинской столице переименовали еще две улицы. Так, названная в память о генерал-губернаторе Михаиле Драгомирове улица получила название в честь Андрея Верхогляда — майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, а улица Гвардейская была переименована в честь националистического батальона «Карпатская сечь».

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