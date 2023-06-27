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20:34, 27 июня 2023Силовые структуры

Неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге в российском регионе

SHOT: неизвестный устроил диверсию на железной дороге под Екатеринбургом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Под Екатеринбургом неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП случилось на перегоне Сысерть — Мраморское, где злоумышленник попытался уничтожить батарейный шкаф. Злоумышленник отогнул дверцу шкафа и поджег содержимое, но возгорание ликвидировалось само собой. Попытку диверсии заметил машинист проходившего поезда. Случившееся никак не повлияло на движение транспорта по железной дороге.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили следы обуви, отпечатки пальцев и орудия взлома. Личность диверсанта устанавливают.

15 июня сообщалось, что в Самарской области неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге.

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    Владимир Седов
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