Неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге в российском регионе

SHOT: неизвестный устроил диверсию на железной дороге под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом неизвестный диверсант устроил поджог на железной дороге. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП случилось на перегоне Сысерть — Мраморское, где злоумышленник попытался уничтожить батарейный шкаф. Злоумышленник отогнул дверцу шкафа и поджег содержимое, но возгорание ликвидировалось само собой. Попытку диверсии заметил машинист проходившего поезда. Случившееся никак не повлияло на движение транспорта по железной дороге.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили следы обуви, отпечатки пальцев и орудия взлома. Личность диверсанта устанавливают.

15 июня сообщалось, что в Самарской области неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге.