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03:17, 27 июня 2023Экономика

Экономист допустил падение доллара ниже 70 рублей

Доцент МГУ Чирков заявил о потолке доллара и спрогнозировал его падение ниже 70 рублей

Фото: Unsplash

Доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков заявил, что доллар достиг своего потолка. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Чирков спрогнозировал падение доллара ниже 70 рублей и допустил, что возможны небольшие колебания в несколько рублей. При этом в противоположную сторону будут работать фундаментальные факторы, которые в долгосрочной и среднесрочной перспективе способствуют укреплению рубля.

«Инфляция сейчас в России гораздо ниже, чем в странах Запада. Это косвенно подтверждает мою точку зрения, что рубль будет укрепляться, в том числе, и до конца 2023 года», — объяснил экономист.

Эксперт добавил, что падение доллара может начаться очень резко. «В случае полномасштабной паники евро и доллар в разы обвалятся к другим мировым валютам», — заключил он.

Ранее финансовый эксперт Андрей Верников спрогнозировал курс доллара на ближайшее время. По его мнению, американская валюта не превысит отметку в 90 рублей.

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    Марина Совина
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