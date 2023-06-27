Абитуриентам напомнили о важном документе для поступления в вуз

Роскачество: абитуриенты могут столкнуться с проблемами при поступлении без медсправки

При поступлении в вуз абитуриенты могут столкнуться с проблемами из-за неправильно оформленных или недостающих документов, предупреждает Роскачество. В организации рассказали «Ленте.ру», какими трудностями это может обернуться для зачисленных в учебное учреждение студентов.

Какие документы нужны для поступления в вуз

Требования к документам устанавливает Министерство образования и науки России. Список может меняться в зависимости от ситуации.

В настоящий момент от поступающих требуют предоставить паспорт, СНИЛС, заявление о приеме и согласие на обработку персональных данных, документ об образовании и результаты ЕГЭ. Еще один из важных документов — это справка о прохождении медицинской комиссии

Кроме того, если у будущего студента есть право на льготы, соответствующие бумаги нужно приложить к общему списку. Это могут быть документы, подтверждающие льготы, например, по инвалидности или о признании семьи малоимущей, а также личные достижения, например, результаты побед на олимпиадах. Документ об образовании с отличием тоже будет плюсом, добавили в организации.

«Полный список документов, а также требования к ним необходимо узнавать в администрации вуза. Учитывайте, что у разных учебных заведений могут немного различаться правила оформления и предоставления документов. Если абитуриент хочет на этапе поступления подать документы в несколько вузов, необходимо сделать копии со всех документов и предоставлять эти копии. После выбора вуза в него направляются оригиналы», — рассказали в Роскачестве.

Медицинская справка

Для поступления в вуз оформляется справка по форме № 086/у. Заключение врачей подтверждает, что абитуриент по состоянию здоровья может получать выбранную специальность, напомнили в организации.

Если студент планирует проживать в общежитии, справка нужна в обязательном порядке, без нее не заселят. Поэтому иногородним и желающим получить независимость в вопросах проживания в любом случае придется обращаться к врачам Роскачество

Чтобы получить справку, поступающему нужно посетить терапевта, хирурга, отоларинголога, окулиста и невролога. Также необходимо иметь результаты флюорографии, которую прошли не более чем год назад, и при необходимости нужно будет сдать анализы. Также в справку заносят информацию о хронических болезнях, перенесенных инфекционных заболеваниях, список сделанных прививок. Заключения профильных врачей также вносятся в форму.

Если жалоб на здоровье нет, и это подтвердит первичный осмотр, слишком сильно мучить специалисты не станут. Но если будут обнаружены явные проблемы, это найдет отражение в заключении врачей. Пройти врачей можно в государственной или частной клинике. Справка № 086/у действует шесть месяцев со дня выдачи. Поэтому не стоит оформлять ее сильно заранее, лучше заняться этим вопросом поближе к дате подачи документов Роскачество

Как подать справку в несколько вузов

Если абитуриент планирует подать документы в несколько учебных заведений, он может предоставить копию справки, отметили в Роскачестве.

«На каждой копии должна стоять печать. Получить ее можно на финальном этапе получения справки — когда со всеми анализами вы идете ставить финальную печать, подавайте сразу оригинал и копии и просите ставить печати на все листы. Если так не получилось, можно сделать копию с опечатанной справки и попросить в администрации вуза заверить ее. Есть еще способ проходить всех врачей несколько раз, чтобы получить несколько оригиналов, но в реальности такие радикальные меры не требуются», — рассказали в организации.

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