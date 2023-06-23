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07:06, 24 июня 2023Россия

Юрист рассказала о проблемах из-за ламинирования документов ЗАГСа

Юрист Колотович рассказала, что ламинирование документов ЗАГСа считается их порчей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Документы, которые граждане получают в ЗАГСах, очень легко изнашиваются, из-за чего некоторые ламинируют их. Однако это может обернуться проблемами, считает адвокат Надежда Колотович. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, почему свидетельства об актах гражданского состояния стоит хранить в неизменном виде.

«С одной стороны, закон не содержит прямого запрета на ламинирование указанных документов. Но согласно положениям федерального закона "Об актах гражданского состояния", в случае утраты, порчи, в других случаях отсутствия возможности использования свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в том числе ветхости бланка свидетельства, нечитаемости текста и (или) печати органа записи актов гражданского состояния, ламинирования, орган записи актов гражданского состояния выдает повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния», — рассказала он.

По логике законодателя, ламинирование документов, выданных органами ЗАГС, является порчей документов и влечет невозможность их использования

Надежда Колотовичадвокат

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