Кремль заявил об исполнении данных участникам мятежа обещаний

Песков заявил об исполнении данных участникам мятежа обещаний

Обещания, которые были даны во избежание худшего развития событий во время мятежа, реализовываются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его во вторник, 27 июня, цитирует РИА Новости.

Произошедшее пресс-секретарь назвал достаточно печальным и весьма экстраординарным событием. «Была определенная договоренность, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определенные обещания президента, определенные гарантии президента. Договоренности реализуются», — сказал Песков.

Вечером 23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Затем он предупредил, что бойцы дойдут до Москвы.

На следующий день, 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря.