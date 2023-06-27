Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса

Стилистка Полли Рыжова посоветовала россиянам не надевать шорты на бизнес-встречи

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянам одну вещь, которая неприемлема для работы в офисе. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».

Речь идет о шортах. Так, специалистка посоветовала не надевать их на бизнес-встречи или научные конференции. В то же время она заявила, что данный предмет гардероба будет уместен, если в компании не установлен строгий дресс-код или разрешено один раз в неделю приходить в одежде свободного стиля.

При эксперт отметила, что даже для таких дней в офисе лучше выбирать шорты-бермуды, которые отличаются от классических моделей широкими штанинами, поясом и длиной чуть выше колена. «Стоит отказаться от денима и трикотажа — они больше подходят для расслабленных casual-образов. Лучше отдать предпочтение шортам из костюмной ткани. Идеально — со стрелками», — пояснила она и уточнила, что стоит обратить внимание на однотонные варианты.

В январе российский врач общей практики Анастасия Жданова рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе. По словам медика, нахождение в помещении в теплой обуви приводит к нарушению терморегуляции, вследствие чего ноги начинают потеть, что может спровоцировать заболевания кожи и ногтей.