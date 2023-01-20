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15:34, 20 января 2023Ценности

Российский врач рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе

Врач Анастасия Жданова: нахождение в офисе в теплой обуви приводит к заболеваниям кожи

Фото: unsplash

Российский врач общей практики Анастасия Жданова рассказала о вреде отказа переобуваться в офисе. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

По словам медика, нахождение в помещении в теплой обуви приводит к нарушению терморегуляции, вследствие чего ноги начинают потеть, что может спровоцировать заболевания кожи и ногтей. По этой причине она посоветовала хранить на работе легкую сменную пару. В то же время Жданова призвала не ходить в последней по улице в холодную погоду из-за опасности промокания и переохлаждения.

Кроме того, эксперт дала рекомендации по выбору зимней обуви. Предпочтительнее покупать изделия из натуральных материалов с рельефной подошвой толще одного сантиметра, изготовленной из полиуретана, резины или поливинилхлорида.

В марте 2022 года британская журналистка, которая является поклонницей обуви на каблуках, прошла диагностику ног на 3D-сканере в специализированном центре Лондона и узнала о страшном вреде от подобной обуви для здоровья. Обследование Тэнит Кэри (Tanith Carey) включало в себя круговую съемку ее стоп во время носки остроносых туфель на 10-сантиметровых шпильках.

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Алина Гостева
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