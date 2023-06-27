Толпа пьяных британцев устроила драку на борту и была передана полиции

Mirror: более 30 пьяных британцев устроили драку на рейсе Ryanair и были переданы полиции

Более 30 пьяных британцев устроили драку на рейсе Ryanair и после приземления были переданы полиции. Об этом пишет The Mirror.

Уточняется, что инцидент с толпой пьяных туристов произошел во время полета из английского Бристоля в испанский Аликанте. По данным издания, ситуация на борту вышла из-под контроля, и экипажу пришлось вызвать стражей порядка в аэропорт Аликанте.

«Рейс из Великобритании в Аликанте требует присутствия полиции по прибытии из-за проблем примерно с 30 пьяными пассажирами. Похоже, на борту произошла драка», — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте испанских авиадиспетчеров в субботу, 24 июня. Представители организации также выразили поддержку другим пассажирам, которые стали свидетелями этой ситуации.

По прибытии предполагаемых участников драки вызвали на допрос. Известно, что были арестованы только два человека.

Ранее жители поселения Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка назвали британцев самой неприятной нацией. Они рассказали, что страдают от выходок пьяных британских туристов, которые целыми днями веселятся, дерутся, теряют сознание на улицах, раздеваются догола и даже гадят в садах испанцев.