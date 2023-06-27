В Турции произошло очередное землетрясение

AFAD: на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Толчки магнитудой 4,1 зафиксированы в расположенной на востоке Турции провинции Элязыг. Об очередном землетрясении в стране сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как уточняет Anadolu, подземные толчки на глубине 4,99 километра произошли в районе Сивирче в 15:40 по московскому времени, которое совпадает с местным.

Предыдущее сообщение о землетрясении в Турции пришло из провинции Адана. 18 июня в 23:59 там зарегистрировали толчки магнитудой 4,0 на глубине более десяти километров.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Толчки ощущались во многих городах страны. Также серьезный урон стихия нанесла Сирии. После этого землетрясения в регионе продолжились, но с гораздо меньшей магнитудой.