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18:06, 27 июня 2023Среда обитания

В Турции произошло очередное землетрясение

AFAD: на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Spicer / Reuters

Толчки магнитудой 4,1 зафиксированы в расположенной на востоке Турции провинции Элязыг. Об очередном землетрясении в стране сообщается на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Как уточняет Anadolu, подземные толчки на глубине 4,99 километра произошли в районе Сивирче в 15:40 по московскому времени, которое совпадает с местным.

Предыдущее сообщение о землетрясении в Турции пришло из провинции Адана. 18 июня в 23:59 там зарегистрировали толчки магнитудой 4,0 на глубине более десяти километров.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Толчки ощущались во многих городах страны. Также серьезный урон стихия нанесла Сирии. После этого землетрясения в регионе продолжились, но с гораздо меньшей магнитудой.

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    Дмитрий Воронин
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