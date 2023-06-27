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11:14, 27 июня 2023Путешествия

На самых популярных пляжах Бали нашли опасные бактерии

В морской воде на балийских пляжах Петитенгет и Бату Болонг нашли опасные бактерии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Julian Vinci / Unsplash

На двух самых популярных пляжах Бали нашли опасные для туристов бактерии Escherichia coli. Об этом сообщает The Bali Sun со ссылкой на плановое исследование некоммерческой организации Yayasan Bali Bersih.

Высокий уровень заражения кишечной палочкой E-coli был обнаружен на пляжах Петитенгет в Семиньяке и Бату Болонг в Чангу. По данным экспертов, указанные бактерии в большинстве случаев бывают безобидны, однако возможны случаи тяжелых последствий для здоровья человека. Причиной заражения морской воды ученые назвали попадание в море отходов жизнедеятельности отдыхающих.

Исследователи добавляют, что заразиться кишечной палочкой можно как во время купания и занятия серфингом, так и при употреблении не прошедших тепловую обработку блюд из морепродуктов.

Ранее сообщалось, что приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. В настоящее время электронные инструкции доступны на трех языках.

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    Зарина Дзагоева
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